«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ

Манкуніанці накинули оком на віцечемпіона світу

Півзахисник мадридського «Реала» Орельєн Чуамені потрапив до сфери зацікавлень англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

«Червоні дияволи» прагнуть знайти заміну на тривалий період Каземіро. Бразилець покине МЮ влітку. Керівництво манкуніанців вирішило не пропонувати ветерану новий контракт.

«Манчестер Юнайтед» готовий зробити пропозицію Чуамені влітку. Наразі позиція «вершкових» щодо продажу хавбека невідома. Француз входить до основної обойми «Реала» в нинішньому сезоні.

У цій кампанії Чуамені зіграв 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав по два м'ячі та результативні передачі. Контракт півзахисника з іспанським грандом чинний до літа 2028 року.

Календар «Манчестер Юнайтед» до кінця сезону 2025/26

У графіку «червоних дияволів» залишилося п'ять поєдинків. Удома манкуніанці зустрінуться з «Брентфордом», «Ліверпулем» і «Ноттінгемом». Натомість на виїзді МЮ протистоятиме «Сандерленду» та «Брайтону».

Наразі команда Карріка посідає третє місце. Перевага над шостою позицією завдяки перемозі над «Челсі» зросла до десяти очок. Для гарантії виходу до Ліги чемпіонів манкуніанцям достатньо набрати п'ять пунктів у п'яти фінальних турах.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» розписали нічию з «Жироною» (1:1) у рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 79 очок, а в активі «Реала» на дев'ять пунктів менше за сім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

