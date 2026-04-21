«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ

glavcom.ua
Орельєн Чуамені отримав варіант на Туманному Альбіоні
Півзахисник мадридського «Реала» Орельєн Чуамені потрапив до сфери зацікавлень англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

«Червоні дияволи» прагнуть знайти заміну на тривалий період Каземіро. Бразилець покине МЮ влітку. Керівництво манкуніанців вирішило не пропонувати ветерану новий контракт.

«Манчестер Юнайтед» готовий зробити пропозицію Чуамені влітку. Наразі позиція «вершкових» щодо продажу хавбека невідома. Француз входить до основної обойми «Реала» в нинішньому сезоні.

У цій кампанії Чуамені зіграв 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав по два м'ячі та результативні передачі. Контракт півзахисника з іспанським грандом чинний до літа 2028 року.

Календар «Манчестер Юнайтед» до кінця сезону 2025/26

У графіку «червоних дияволів» залишилося п'ять поєдинків. Удома манкуніанці зустрінуться з «Брентфордом», «Ліверпулем» і «Ноттінгемом». Натомість на виїзді МЮ протистоятиме «Сандерленду» та «Брайтону».

Наразі команда Карріка посідає третє місце. Перевага над шостою позицією завдяки перемозі над «Челсі» зросла до десяти очок. Для гарантії виходу до Ліги чемпіонів манкуніанцям достатньо набрати п'ять пунктів у п'яти фінальних турах.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» розписали нічию з «Жироною» (1:1) у рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 79 очок, а в активі «Реала» на дев'ять пунктів менше за сім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.

Нагадаємо, вундеркінд лондонського «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ
Визначилась фінальна пара плейоф української Суперліги з баскетболу
Семенюк залишиться капітаном чоловічої збірної України з волейболу
Тренер «Жирони» розгляне нестандартну роль для Циганкова
Жіночу збірну України з баскетболу 3х3 очолив іменитий тренер
Довбик пройде нове обстеження і дізнається, чи зможе зіграти ще цього сезону
