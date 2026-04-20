«Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
Алехандро Гарначо розчарував керівництво лондонців
фото: Alamy

На «Стемфорд Брідж» не дають багато часу на розвиток

Лондонський «Челсі» готовий продати нападника Алехандро Гарначо всього за рік після купівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

Аргентинець нібито не виправдав сподівань керівництва «синіх». Вінгер поповнив лави «Челсі» в серпні торік. Лондонці тоді віддали за нього 40 млн фунтів англійському «Манчестер Юнайтед».

Гарначо влітку підписав зі столичним клубом контракт до кінця сезону 2031/32. Стати стабільним виконавцем основи в «Челсі» аргентинець наразі не зумів. Зокрема, в десяти останніх поєдинках «синіх» він лише тричі з'явився на полі з перших хвилин.

Загалом у нинішньому сезоні Гарначо провів 39 матчів. До свого активу нападник записав вісім м'ячів і чотири результативні передачі. Раніше претендентом на футболіста називали «Рівер Плейт», але аргентинський гранд розраховував орендувати Гарначо.

До слова, напередодні «Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії. Лондонці дозволили «містянам» скоротити відрив до трьох пунктів. Окрім того, команда Пепа Гвардіоли має поєдинок у запасі.

Нагадаємо, англійський «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

 

Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
В Австралії чайки перервали футбольний матч
Українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні-2026

