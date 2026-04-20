«Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа – ЗМІ

На «Стемфорд Брідж» не дають багато часу на розвиток

Лондонський «Челсі» готовий продати нападника Алехандро Гарначо всього за рік після купівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

Аргентинець нібито не виправдав сподівань керівництва «синіх». Вінгер поповнив лави «Челсі» в серпні торік. Лондонці тоді віддали за нього 40 млн фунтів англійському «Манчестер Юнайтед».

Гарначо влітку підписав зі столичним клубом контракт до кінця сезону 2031/32. Стати стабільним виконавцем основи в «Челсі» аргентинець наразі не зумів. Зокрема, в десяти останніх поєдинках «синіх» він лише тричі з'явився на полі з перших хвилин.

Загалом у нинішньому сезоні Гарначо провів 39 матчів. До свого активу нападник записав вісім м'ячів і чотири результативні передачі. Раніше претендентом на футболіста називали «Рівер Плейт», але аргентинський гранд розраховував орендувати Гарначо.

