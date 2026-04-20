Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір

Антон Федорців
Антон Федорців
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
Ібраїма Конате продовжить виступи на «Енфілді»
фото: Reuters

У столиці Іспанії довго вели віцечемпіона світу

Центрбек Ібраїма Конате збирається продовжити виступи за англійський «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Упродовж тривалого часу інтерес до француза проявляв мадридський «Реал». Королівський клуб прагнув переманити оборонця вільним агентом. Чинний контракт Конате з мерсисайдцями розрахований до літа.

«Ми довго вели перемовини з клубом і близькі до угоди. Існує велика ймовірність, що я залишусь тут у наступному сезоні. Це те, чого я завжди хотів. Я маю особливі взаємини не тільки з уболівальниками, а й з кожним працівником клубу. Це приголомшливий колектив, надзвичайна родина. Цей клуб дуже дорогий мені», – заявив центрбек.

Конате в нинішньому сезоні провів 46 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два м'ячі. Футболку «Ліверпуля» француз одягнув перед кампанією 2021/22.

До слова, «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль Ібрагіма Конате

Читайте також

Ендрю Робертсон у футболці збірної Шотландії
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
Вчора, 15:59
Майкл Каррік хотів би отримати тривалий контракт
Тимчасовий тренер надіслав чіткий сигнал керівництву «Манчестер Юнайтед»
Вчора, 17:13
Гіоргі Мамардашвілі не зміг дограти дербі
«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка
Вчора, 18:58
«Містяни» взяли гору в центральному поєдинку весни в АПЛ
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Вчора, 20:29
Ентоні Гордон матиме нагоду створити зв'язку з Гаррі Кейном
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
Сьогодні, 15:26
Алехандро Гарначо розчарував керівництво лондонців
«Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа – ЗМІ
Сьогодні, 16:55

Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі
У Києві правоохоронці затримали організатора низки договірних матчів в настільному тенісі
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
В Австралії чайки перервали футбольний матч
В Австралії чайки перервали футбольний матч
Українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні-2026
Українець Кохан здобув першу перемогу з метання молота в сезоні-2026

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

