Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір

У столиці Іспанії довго вели віцечемпіона світу

Центрбек Ібраїма Конате збирається продовжити виступи за англійський «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Упродовж тривалого часу інтерес до француза проявляв мадридський «Реал». Королівський клуб прагнув переманити оборонця вільним агентом. Чинний контракт Конате з мерсисайдцями розрахований до літа.

«Ми довго вели перемовини з клубом і близькі до угоди. Існує велика ймовірність, що я залишусь тут у наступному сезоні. Це те, чого я завжди хотів. Я маю особливі взаємини не тільки з уболівальниками, а й з кожним працівником клубу. Це приголомшливий колектив, надзвичайна родина. Цей клуб дуже дорогий мені», – заявив центрбек.

Конате в нинішньому сезоні провів 46 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два м'ячі. Футболку «Ліверпуля» француз одягнув перед кампанією 2021/22.

До слова, «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.