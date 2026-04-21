«Ліверпуль» ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього тренера – ЗМІ

Керівництво мерсисайдців вирішило долю керманича команди

Арне Слот залишиться головним тренером англійського «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Менеджмент «червоних» вирішив не звільняти нідерландця з посади. «Ліверпуль» не шукатиме спадкоємців для Слота. Такий крок пов'язаний з різким збільшенням шансів команди на фініш у зоні Ліги чемпіонів.

Раніше британська преса повязувала майбутнє Слота біля керма мерсисайдців із результатами сезону. Нідерландського фахівця відправили би у відставку в разі завершення змагального року без трофеїв і путівки в головний єврокубок на наступний. Замінити його нібито мав іспанець Хабі Алонсо.

На цей момент «Ліверпуль» йде п'ятим у Прем'єр-лізі. Підопічні Слота набрали 55 очок і на сім пунктів випереджають лондонський «Челсі», який посідає шосте місце. До фінішу сезону залишилося п'ять турів.

Тим часом англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.