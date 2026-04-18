Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шевченко назвав умову, яка дозволить натуралізованим футболістам грати за збірну України

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Шевченко назвав умову, яка дозволить натуралізованим футболістам грати за збірну України
Андрій Шевченко заявив, що натуралізація іноземців у збірній України можлива лише за суворих умов
фото: AP

Іноземний футболіст отримає шанс, якщо проживе у країні п'ять років

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розповів, як іноземний футболіст може отримати запрошення виступати за збірну України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «24 канал».

Що сказав Шевченко про запрошення іноземців до збірної України

Шевченко підкреслив, що федерація не збирається привозити легіонерів з-за кордону і натуралізувати, адже такий підхід не відповідає принципам збірної. Однак, якщо іноземний футболіст живе в Україні і виконав всі необхідні умови, в такому випадку він може отримати шанс потрапити в національну команду

«Це означає, що весь час, поки триває повномасштабна війна, іноземець знаходиться в Україні, грає за український клуб. Тут сплачує податки, повністю інтегрований в українське суспільство. Він переживає з нами ці обстріли і допомагає нашій армії, сплачуючи податки.

Якщо гравець розділяє всі виклики разом із країною, включно з війною, він може розраховувати на шанс в збірній», – пояснив президент УАФ.

Натуралізація бразильців «Шахтаря»: що відомо

Раніше в УАФ спростували інформацію агента бразильського гравця донецького «Шахтаря» Педріньйо про начебто намір натуралізувати його для виступів за національну збірну України. Як повідомила пресслужба УАФ, питання натуралізації бразильця наразі не піднімалось.

Сам Педріньйо згодом прокоментував чутки щодо виступів за збірну України. Зокрема, він сказав, що ніхто зі збірної України не виходив із ним на контакт стосовно можливої натуралізації. Втім, Педріньйо не проти розглянути можливість представляти «синьо-жовтих».

Нагадаємо, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко під час виступу на Конгресі УАФ озвучив термін, коли ухвалить рішення щодо нового тренера збірної України.

Теги: Збірна України Андрій Шевченко натуралізація Українська асоціація футболу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Шевченко назвав умову, яка дозволить натуралізованим футболістам грати за збірну України
Шевченко назвав умову, яка дозволить натуралізованим футболістам грати за збірну України
ЗСУ ліквідували на фронті 59-річного чемпіона Тамбовської області з мотоциклетного спорту
ЗСУ ліквідували на фронті 59-річного чемпіона Тамбовської області з мотоциклетного спорту
«Реал» ухвалив рішення щодо Луніна на наступний сезон
«Реал» ухвалив рішення щодо Луніна на наступний сезон
«Шахтар» офіційно підписав талановитого бразильського вінгера Бруніньйо
«Шахтар» офіційно підписав талановитого бразильського вінгера Бруніньйо
ЛНЗ несподівано програв «Колосу» і може втратити лідерство в Прем'єр-лізі
ЛНЗ несподівано програв «Колосу» і може втратити лідерство в Прем'єр-лізі
Український біатлоніст Підручний розповів, скільки ще планує виступати
Український біатлоніст Підручний розповів, скільки ще планує виступати

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua