Шевченко назвав умову, яка дозволить натуралізованим футболістам грати за збірну України

Андрій Шевченко заявив, що натуралізація іноземців у збірній України можлива лише за суворих умов

Іноземний футболіст отримає шанс, якщо проживе у країні п'ять років

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розповів, як іноземний футболіст може отримати запрошення виступати за збірну України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «24 канал».

Що сказав Шевченко про запрошення іноземців до збірної України

Шевченко підкреслив, що федерація не збирається привозити легіонерів з-за кордону і натуралізувати, адже такий підхід не відповідає принципам збірної. Однак, якщо іноземний футболіст живе в Україні і виконав всі необхідні умови, в такому випадку він може отримати шанс потрапити в національну команду

«Це означає, що весь час, поки триває повномасштабна війна, іноземець знаходиться в Україні, грає за український клуб. Тут сплачує податки, повністю інтегрований в українське суспільство. Він переживає з нами ці обстріли і допомагає нашій армії, сплачуючи податки.

Якщо гравець розділяє всі виклики разом із країною, включно з війною, він може розраховувати на шанс в збірній», – пояснив президент УАФ.

Натуралізація бразильців «Шахтаря»: що відомо

Раніше в УАФ спростували інформацію агента бразильського гравця донецького «Шахтаря» Педріньйо про начебто намір натуралізувати його для виступів за національну збірну України. Як повідомила пресслужба УАФ, питання натуралізації бразильця наразі не піднімалось.

Сам Педріньйо згодом прокоментував чутки щодо виступів за збірну України. Зокрема, він сказав, що ніхто зі збірної України не виходив із ним на контакт стосовно можливої натуралізації. Втім, Педріньйо не проти розглянути можливість представляти «синьо-жовтих».

