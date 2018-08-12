Сестра Сенцова відреагувала на інформацію про ймовірне звільнення політв'язня



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Олег Сенцов

Наталія Каплан наразі не змогла ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Сенцова

Двоюрідна сестра полів’язня Олега Сенцова Наталія Каплан не готова підтвердити інформацію про звільнення режисера з російської колонії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«На даний момент я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Олега з Лабитнангі. Не дзвоніть, будь ласка, всі і відразу», – написала сестра Сенцова.

Нагадаємо, в ніч на неділю російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що Олега Сенцова звільнили і він вже знаходиться в літаку.

За інформацією журналістки, літак з Сенцовим вилетів з Салехарда у суботу о 23.00. «Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все!» - написала вона.

Напередодні російські тюремники заявили, що «не дадуть померти» Сенцову

10 серпня російська Федеральна служба виконання покарань заявила, що Олег Сенцов відмовився від переведення в муніципальну лікарню, скарг немає.

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе отримав від неназваних дипломатів інформацію, що нібито російська влада готова допустити смерть Сенцова від голоду «для науки іншим ув'язненим».

Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Він провину не визнає. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії.

Станом на 11 серпня Сенцов голодує 90-й день.



