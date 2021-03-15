СЕТАМ торік продав понад тисячу арештованих автівок. Найдорожча конфіскована машина «пішла з молотка» за 1,4 млн

Найдорожче проданим транспортним засобом у 2020 році є легковий універсал Toyota land cruiser 200

«Найпопулярніша» конфіскована марка – ВАЗ

Державне підприємство «СЕТАМ» (Міністерства юстиції України) на електронному майданчику OpenMarket за 2020 рік продало 1258 легкових транспортних засобів на загальну суму 142 323 983 грн.

Найбільше на OpenMarket за 2020 рік реалізовано авто таких марок:

ВАЗ – 178 авто на загальну суму 4 088 894 грн.

Daewoo – 105 авто на загальну суму 4 039 988 грн.

Volkswagen – 70 авто на загальну суму 10 158 857 грн.

Toyota – 51 авто на загальну суму 13 160 467 грн.

Nissan – 50 авто на загальну суму 7 354 255 грн.

Не менш популярними реалізованими марками на нашому майданчику стали: Hyundai (45 авто), Renault (36 авто), Ford (35 авто), KIA (30 авто), Skoda (27 авто).

Однак, найдорожче проданим транспортним засобом у 2020 році є легковий універсал Toyota land cruiser 200, 2016 року випуску. Його було реалізовано за 1 443 000 грн.

«Транспортні засоби найпопулярніша категорія продажів на нашому аукціоні. Постійні наші покупці знають, що на OpenMarket є можливість придбати арештоване авто після других торгів з дисконтом - 25%, а на третіх у половину дешевше. Крім того, покупець може ознайомитися з обраним автомобілем на наших стоянках і перевірити його історію експлуатації до початку аукціону», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

За продаж автівок СЕТАМ виручив 142 млн грн

Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) – це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 14,26 млрд грн.



