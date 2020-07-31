Сейшели закрили кордони для українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через пандемію поки що українці не зможуть відпочивати на Сейшельських островах

Політику щодо українців влада Сейшел змінила через коронавірус

Сьогодні, 31 липня, Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні. Однак 39 країн світу залишаються відкритими для громадян України.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.

«Минулого тижня я оголошував країни, які відкриті або відносно відкриті для українців. За цей тиждень змінилася політика на Сейшельських островах», - сказав Кулеба.

Також він додав, що при цьому вчора Болгарія ухвалила рішення, згідно з яким спрощений порядок в'їзду для громадян України був продовжений ще на місяць.

За його словами, найбільш популярними серед українців є Угорщина, Туреччина і Росія. Після них одразу йде Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія.

Раніше повідомлялося, що для українців кордони відкрили 39 країн світу. Серед них - Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко і острівна країна Сент-Люсія, яка розташована у Карибському морі. Ще кордони для українців відкрили Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Багамські острови і Ліван. Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/cherez-situaciyu-z-koronavirusom-sche-odna-krayina-zakrila-kordoni-dlya-ukrayinskih-turistiv-1596823.html

До слова, з 1 серпня набувають чинності нові правила в’їзду до України із країн «червоної зони».

Крім того, нарешті Австрія відновила авіасполучення з Україною. В’їзд в Австрію «громадян третіх країн» (громадян, які не мають право вільного пересування по ЄС, ЄЕП та Швейцарії, а сюди відносяться і громадяни України) в республіку в цілому заборонений. Виняток – якщо такі громадяни в’їжджають з країни Шенгенського простору і в останні два тижні не перебували у країні з «червоної зони» (у т.ч. в Україні). У такому випадку вони мають надати ПЛР-тест на коронавірус та відправитися під обов’язковий 10-денний карантин, уникнути якого не допоможе навіть негативний результат ПЛР-тесту, зроблений вже в Австрії.

Натомість Іспанія знову перетворюється на осередок поширення коронавірусу.

До відома, у світі станом на ранок 31 липня зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 17 476 105 випадків Covid-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1% або 66 372 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померла 6 221 людина. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350).

Коронавірус в Україні

Всього 69884

Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).







