Із 1 серпня набувають чинності нові правила в’їзду з країн «червоної зони»



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Самоізоляція або обсервація особи після перетину державного кордону не потрібна тим, хто має негативний результат тестування на Covid-19

Від цієї суботи, 1 серпня, починають діяти нові правила в’їзду в Україну з країн «червоної зони». Згідно з ними самоізоляція або обсервація не потрібна у разі негативного результату тестування на Covid-19, проведеного в Україні або не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Про це інформує Украерорух з посиланням на постанову уряду.

«Самоізоляція або обсервація особи після перетину державного кордону не потрібна тим, хто має негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, який проведено за кордоном не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду в Україну. Раніше визнавалися лише тести, зроблені в Україні», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що також почне діяти нова класифікація країн «зеленої» та «червоної» зон. До «червоного списку» будуть включені держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні або приріст числа інфікованих за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.

Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.

До відома, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.