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    Киянам пропонують недорогі продукти: де сьогодні пройдуть ярмарки (адреси)

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    На ярмарках киянам пропонують сільськогосподарську продукцію - Киянам пропонують недорогі продукти: де сьогодні пройдуть ярмарки (адреси)
    На ярмарках киянам пропонують сільськогосподарську продукцію
    Фото з відкритих джерел

    У столиці тривають сезонні ярмарки

    У середу, 16 червня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87.

    Сезонні та сільськогосподарські ярмарки в Києві триватимуть до кінця цього тижня.

    Нагадаємо, навесні в Україні рекордно здорожчала олія. Експерти розповіли, що виробникам невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

    Також в Україні найближчим часом подорожчає свинина.

    Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кг до вересня поточного року.

    З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

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    Теги: Київ торгівля продукти ціни ярмарок
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    Киянам пропонують недорогі продукти: де сьогодні пройдуть ярмарки (адреси)