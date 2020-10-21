Зеленський провів ряд кадрових призначень в СБУ
Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Криму Євгена Нетужилова, а на його місце призначив Олега КулінічаПрезидент України Володимир Зеленський провів ряд кадрових призначень в Службі безпеки України. Зокрема, глава держави призначив нового главу СБУ в Автономній республіці Крим.
Відповідні укази були оприлюднені на сайті президента.
Так, президент звільнив з посади начальника СБУ в Криму Євгена Нетужилова, а на його місце призначив Олега Кулініча.
Крім того, Зеленський призначив начальником Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ Олексія Омельченка.
Також указом №461/2020 глава держави призначив Олександра Провоторова начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.
До того ж президент звільнив Павла Данюкова з посади начальника Управління СБУ у Волинській області.