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    Політика

    Зеленський провів ряд кадрових призначень в СБУ

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    Володимир Зеленський провів ряд кадрових призначень в СБУ - Зеленський провів ряд кадрових призначень в СБУ
    Володимир Зеленський провів ряд кадрових призначень в СБУ

    Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Криму Євгена Нетужилова, а на його місце призначив Олега Кулініча

    Президент України Володимир Зеленський провів ряд кадрових призначень в Службі безпеки України. Зокрема, глава держави призначив нового главу СБУ в Автономній республіці Крим.

    Відповідні укази були оприлюднені на сайті президента.

    Так, президент звільнив з посади начальника СБУ в Криму Євгена Нетужилова, а на його місце призначив Олега Кулініча.

    Крім того, Зеленський призначив начальником Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ Олексія Омельченка.

    Також указом №461/2020 глава держави призначив Олександра Провоторова начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

    До того ж президент звільнив Павла Данюкова з посади начальника Управління СБУ у Волинській області.

    Крим СБУ Володимир Зеленський президент
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