Шахраї у соцмережах проводять «призові опитування» для крадіжки коштів



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За відповіді на кілька простих запитань шахраї отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток

Приватбанк попередив клієнтів про новий вид шахрайства – «призові опитування» у соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань шахраї отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток. Про це повідомила представник прес-служби «Приватбанку» Інна Музичук у Facebook.

«Приватбанк» ніколи не організовував і не проводить в соцмережах або на інших інтернет-ресурсах вікторин або опитувань з виплатою грошових призів. Якщо ви отримали пропозицію про участь у «призовому» опитуванні, переходити за посиланнями на сайт шахраїв або зазначати свої особисті дані не можна. Ви не тільки гарантовано втратите гроші через «комісію» за виграш, але й дасте шахраям можливість використовувати дані карток для крадіжки коштів», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Служба безпеки «Приватбанку» вживає необхідних заходів для блокування шахрайських ресурсів, рахунків і карток шахраїв.

«Якщо ви через необачність стали жертвою шахрайства, зв’яжіться з банком будь-яким зручним способом для вчинення необхідних кроків щодо безпеки карток, дані яких виявилися в руках шахраїв», – наголошується у повідомленні банку.

Нагадаємо, 7 березня кіберполіція затримала злочинну групу, яка обкрадала клієнтів іноземних та українських банків. Попередньо встановлено, що збитки від діяльності цієї злочинної групи тільки для одного з банків сягають більш як півмільйона гривень.