В Криму знову зашкалює вміст шкідливих речовин у повітрі



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В жовтні 2018 року завод «Кримський титан» відновив роботу

Зафіксовано перевищення у 4,4 раза гранично допустимої концентрації хлористого водню в повітрі

В анексованому Красноперекопську минулого тижня зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) хлористого водню в повітрі.

Про це 12 березня повідомляє «Громадське» з посиланням на дані Кримського управління з гідрометеорології й моніторингу довкілля.

За даними Кримського управління з гідрометеорології й моніторингу довкілля, зафіксоване перевищення ГДК у 4,4 раза. Вміст оксиду вуглецю в повітрі Красноперекопська також перевищив ГДК у 1,06 рази.

В Армянську також зафіксували підвищення вмісту шкідливих речовин у повітрі. Вміст оксиду вуглецю перевищує ГДК у 1,04 рази, фтористого водню - у 1,8 раза.

Нагадаємо, на півночі анексованого Криму в ніч на 24 серпня 2018 року стався викид невідомої речовини. У зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і деревах у місті Армянськ. Російські ЗМІ про викид повідомили лише 27 серпня.

На початку вересня окупаційна влада анексованого Криму вирішила зупинити завод «Кримський титан» через неконтрольовані викиди. Також стало відомо, що через викиди на заводі в Армянську проводили евакуацію дітей.

Прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Кримський титан». 37 прикордонників отруїлися через шкідливі викиди.

В жовтні 2018 року «Кримський титан» відновив роботу. Жителі Армянська і Красноперекопська повідомляли про рецидив екологічного лиха, але окупаційна влада Криму цю інформацію заперечувала.