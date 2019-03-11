РФ готується до масштабних військових навчань в окупованому Криму



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У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними

Під час навчань РФ планує провести пуски і стрільби ракетних комплексів «Іскандер-М», «Бал», «Бастіон»

В окупованому Криму російські військові планують провести військові навчання за участю 10 тисяч артилеристів і близько трьох тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння. Про це повідомляють «Крим. Реалії» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів «Іскандер-М», «Бал», «Бастіон», реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Також повідомляється, що навчання пройдуть на 20 полігонах – в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, республіці Північний Кавказ сусідньої Росії, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії та в анексованому Криму.

Нагадаємо, 1 березня російські ракетники тренувалися завдавати ракетні удари з допомогою берегових ракетних комплексів «Бастіон» та «Бал» в окупованому Криму. Після окупації Криму в 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на півострові.

У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.