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Посадовець КМДА вимагав хабар у підприємця-військового – Нацполіція

Катерина Іванова
glavcom.ua
Посадовець КМДА вимагав хабар у підприємця-військового – Нацполіція
Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовця КМДА та його спільника на хабарі
фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Чиновник заявив, що контролює надання компенсацій по державних кредитах, і якщо не отримає гроші, то зупинить нарахування для підприємця

До Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця. Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовця КМДА та його спільника на хабарі.

Джерела «Главкома» в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Анатолія Багана, який з 15 травня 2014 року працює заступником директора – начальником управління промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради.

Як повідомляють у Національній поліції, фігурант вимагав із столичного бізнесмена 20 відсотків «відкату» за можливість отримувати пільгове фінансування на відбудову бізнесу. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

«З початком повномасштабного вторгнення, у Бучі був зруйнований склад з продукцією підприємця. Через руйнування його бізнес опинився на межі банкрутства. Для порятунку компанії підприємець скористався державною програмою пільгового кредитування. Бізнесмен служить у одному з підрозділів тероборони, а його син доброволець в ЗСУ і зараз виконує бойові завдання на фронті», – пояснюють правоохоронці.

Однак, зауважують в поліції, ситуація ускладнилася, коли до підприємця-військового звернувся чиновник з КМДА. Посадовець стверджував, що контролює надання компенсацій по державних кредитах для підприємців. І для того, щоб надалі отримувати відшкодування, йому мають сплатити 20% від виплат. У разі відмови - погрожував зупинити подальші нарахування.

Оперативники ДВБ спільно із слідчими поліції Київщини задокументували протиправну діяльність посадовця. Його затримали разом із спільником-посередником у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового хабаря – 90 тисяч гривень.

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фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Після проведення серії санкціонованих обшуків, слідчі Головного управління Нацполіції у Київській області вручили зловмисникам підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За вимагання і отримання систематичних хабарів фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила полковника та його спільника на розкраданні коштів в оборонці.

Стало відомо, що у Львові чоловік дав хабар, щоб влаштуватись на військову службу.

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Теги: хабар гроші бізнес чиновник фінансування Facebook чоловік бізнесмен

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