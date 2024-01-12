США та Британія готуються завдати ударів по хуситах в Ємені – The Guardian

Очікується, що в діях проти позицій хуситів у Ємені будуть задіяні сили Великої Британії, США та інших країн

Удари по Ємену можуть бути завдані найближчим часом

Велика Британія та Сполучені Штати Америки готові завдати ударів по військових об’єктах хуситів у Ємені. Про це пише The Guardian.

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За інформацією джерел в галузі оборони, британці та американці активізували підготовчі заходи для ударів по хуситах у відповідь на атаку, націлену на військові кораблі США та Великої Британії.

«Британія та США готові завдати ударів по військових об’єктах хуситів у Ємені, оскільки лідер групи повстанців обіцяє відповісти на будь-який напад новими атаками на кораблі в Червоному морі», – йдеться у повідомленні.

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Представник Білого дому Джон Кірбі відмовився чітко відповісти на запитання чи готується США до ударів.

«Ми зробимо те, що маємо зробити, щоб протистояти цим загрозам, які хусити продовжують створювати комерційним судам у Червоному морі», – заявив Кірбі.

Очікується, що в діях проти позицій хуситів у Ємені будуть задіяні сили Великої Британії, США та інших країн, які завдадуть ударів по базах і човнам хуситів за допомогою винищувачів і військових кораблів.

Абдул-Малік аль-Хуті, лідер підтримуваного Іраном угруповання хуситів, заявив, що в разі удару хусити дадуть відсіч, що означає, що будь-який конфлікт у Червоному морі буде розширеним.

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Як повідомляє Sky News, удари по Ємену будуть завдані в найближчі години. ППО на американських об'єктах по всьому Близькому Сході приведена в повну бойову готовність.

Нагадаємо, Військово-морські сили США збили 24 ракети і безпілотники хуситів, запущені з території Ємену. Зазначається, що це одна з найбільших атак хуситів у Червоному морі за останні місяці.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Як повідомлялося, США, Велика Британія, Німеччина, Італія та інші вісім країн застерегли єменських хуситів від атак на судна у Червоному морі.