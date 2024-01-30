Удар по базі США в Йорданії: Байден ухвалив план відповіді

Байден наголосив, що Сполученим Штатам не потрібна широка війна на Близькому Сході, зокрема на території Іраку

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що Байден не уточнив конкретні дії у зв'язку із цим нападом. Він лише повідомив, що рішення було прийнято після консультацій з головним радниками Білого дому.



Речник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі зазначив, що Сполучені Штати мають багатокроковий сценарій відповіді на цей напад.

«Це справедливо для вас очікувати, що ми відповімо належним чином. І дуже можливо, що ви побачите тут багаторівневий підхід, не просто одну дію, а по суті кілька дій», – сказав він.

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Водночас Байден заявив, що Сполученим Штатам не потрібна широка війна на Близькому Сході, зокрема на території Іраку.

Відповідаючи на запитання про те, чи несе відповідальність Іран за напад на американських військових, Байден додав: «Я вважаю… їх відповідальними в тому сенсі, що вони постачають зброю» тим, хто здійснив напади.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла».