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Україна демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

Західні партнери продовжують докладати зусиль для розбудови власної оборонно-промислової бази на підтримку України

Україна активно докладає зусиль для приведення власних Збройних сил до стандартів Північноатлантичного альянсу (НАТО). Західні партнери допомагають країні розбудувати власну оборонно-промислову базу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Міністерства оборони, протягом періоду з грудня 2023 року по січень 2024 року Україна успішно впровадила понад 18 стандартів НАТО, охоплюючи заходи з захисту особового складу, комунікаційної підготовки військово-морських сил та вдосконалення процедур для інформаційних і транспортних систем.

За даними ISW, західні партнери також продовжують докладати зусиль для розбудови власної оборонно-промислової бази на підтримку України.

Генеральний директор німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв'ю Bild 28 січня, що Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб створити «стратегічну безпеку поставок» і забезпечити безперебійне постачання в Україну.

«Паппергер також зазначив, що у 2023 році Rheinmetall отримала від федерального уряду Німеччини понад 10 млрд євро замовлень на військові закупівлі для Збройних сил Німеччини та України, і що ця сума, ймовірно, зросте до 15 млрд євро у 2024 році», – йдеться у звіті ISW.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив позицію офіційного Вашингтона, що Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу. 

Нагадаємо, у Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО.

Як повідомлялося, аудит закупівель для потреб оборони України переводять на стандарт НАТО. Завершити процес планують до середини 2024 року.

До слова, у період з грудня 2023 року по січень 2024 Міністерство оборони, Збройні сили України та інші складові Сил безпеки і оборони запровадили 18 нових стандартів НАТО

Теги: НАТО Ентоні Блінкен Україна військові

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