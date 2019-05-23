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    Ще один банк ліквідують в Україні

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    Ще один банк ліквідують в Україні

    У банку «Фінансова ініціатива» вже давно працювала тимчасова адміністрація

    Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива». Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    Як зазначається в повідомленні прес-служби, рішення ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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    У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили, що процедура ліквідації банку «Фінансова ініціатива» триватиме два роки з 22 травня 2019 року до 21 травня 2021 року включно.

    Раніше Національний банк України оголосив про рішення віднести ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» до категорії неплатоспроможних у червні 2015 року. Виплати вкладникам ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» почалися в серпні 2015 року.

    Зазначимо, у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 травня 2019 року нараховувалося 77 банків-учасників. За даними фонду, в стадії ліквідації знаходилися 87 банків. Станом на 1 травня вже ліквідовано сім банків. В одному банку («Фінансова ініціатива») продовжувала діяти тимчасова адміністрація.

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