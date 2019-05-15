Нацбанк готовий вдруге націоналізувати «Приватбанк»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільший за кількістю вкладників український банк може залишитися без капіталу, зазначила Рожкова

Національний банк України готовий знову провести націоналізацію «Приватбанку» в разі, якщо суд скасує відповідне рішення 2016 року.

Про це заявила у середу в інтерв’ю Reuters перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова.

«Національний банк України буде змушений другий раз націоналізувати «Приватбанк», якщо суд скасує відповідне рішення 2016 року. Інакше цей найбільший за кількістю вкладників український банк залишиться без капіталу. Ми як регулятор фінансового сектору приймемо рішення відповідно до закону, який говорить, що ми мусимо визнати його неплатоспроможним. А це означає або ліквідацію банку або його повернення в державну власність», - заявила Рожкова.

Вона підкреслила, що, враховуючи роль «Приватбанку», в якому розміщені депозити 20 мільйонів українців, варіант із його націоналізацією виглядає кращим.

Нагадаємо, у Господарському суді об’єднали п’ять позовів Коломойського до Нацбанку.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з «Приватбанку» перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи триває з червня 2017 року.

До слова, у Зеленського заявляють, що повернути «Приватбанк» колишнім власникам неможливо.

Джерело: Укрінформ