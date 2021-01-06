Євросоюз планує поділитися ковід-вакцинами з Україною

Європейський союз планує відправити вакцини від коронавірусу своїм сусідам на Балканському півострові, а також Грузії та Україні

У країнах ЄС тривають масові щеплення від коронавірусу

Група країн Європейського Союзу звернулися до Брюсселя, щоб ЄС віддав своїм східним партнерам і зокрема Україні частину вакцин, закуплених для щеплень громадян Євросоюзу від коронавірусу.

Про це повідомляють європейські ЗМІ. Отже, спільного листа підписали представники Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії, а також Данії, Фінляндії та Швеції.

«Ми рішуче підтримуємо спроби та ініціативи держав-членів і Єврокомісії поділитися вакцинами з найближчими сусідами ЄС, такими як західно-балканські країни», - йдеться в листі про допомогу кандидатам до членства в ЄС - Албанії, Боснії, Косово, Македонії, Чорногорії та Сербії.

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс окремо додав, що допомоги з вакцинами потребують й інші регіони. В Єврокомісії після отримання листа заявили, що прагнуть допомогти не лише балканським країнам, але й Грузії та Україні.

В ЄС розпочали щеплення 27 грудня вакциною Pfizer-BioNtech. Але балканські сусіди Євросоюзу не змогли добитися такого ж широкого доступу до вакцин. Також у сусідів блоку досі немає чітко визначеного плану початку програм масової вакцинації. Крім того, 6 січня ЄС схвалив ще одну ковід-вакцину - Moderna.

А в Україні тим часом назріває скандал через вакцинацію. 6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Також за інформацією бізнесмена Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Ввечері 6 січня Ппрезидент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.