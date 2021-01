Євросоюз планує поділитися ковід-вакцинами з Україною

Група країн Європейського Союзу звернулися до Брюсселя, щоб ЄС віддав своїм східним партнерам і зокрема Україні частину вакцин, закуплених для щеплень громадян Євросоюзу від коронавірусу.

Про це повідомляють європейські ЗМІ. Отже, спільного листа підписали представники Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії, а також Данії, Фінляндії та Швеції.

«Ми рішуче підтримуємо спроби та ініціативи держав-членів і Єврокомісії поділитися вакцинами з найближчими сусідами ЄС, такими як західно-балканські країни», - йдеться в листі про допомогу кандидатам до членства в ЄС - Албанії, Боснії, Косово, Македонії, Чорногорії та Сербії.

letter to the Commission signed by 13 member states on the need for the EU to help #Ukraine #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan & #Belarus get the #CovidVaccine pic.twitter.com/SYGSaFHzrO