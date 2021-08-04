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    Смерть Шишова. Зеленський доручив СБУ та МВС вивчити ризики для білорусів в Україні

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    Володимир Зеленський: кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв&rsquo;язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист - Смерть Шишова. Зеленський доручив СБУ та МВС вивчити ризики для білорусів в Україні
    Володимир Зеленський: кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист
    Фото: the-village.com.ua

    Правоохоронні органи забезпечать додатковий захист тим білорусам, яким може загрожувати небезпека – президент

    Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики та забезпечити безумовний захист для громадян Республіки Білорусь, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання у зв’язку з їхньою політичною або громадською діяльністю. Про це інформує преслужба глави держави.

    «Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей», – зазначив президент.

    Наразі визначено перелік громадян Республіки Білорусь, щодо яких уже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території нашої країни та охорони.

    Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова – політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України. Кримінальне провадження розпочате за статтею 115 ККУ.

    «Президент очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі Віталія Шишова, швидкої та повної перевірки інформації, а також регулярного й достатнього інформування суспільства представниками Національної поліції щодо прогресу слідчих у цій справі», – резюмували у пресслужбі Зеленського.

    До слова, заступнику загиблого в Києві білоруса Шишова заборонили в'їзд в Україну. Зазначимо, напередодні заступник голови організації «Білоруський дім в Україні» Родіон Батулін дав інтерв’ю «Главкому».

    До слова, США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова.

    Нагадаємо, голова «Білоруського дому у Варшаві» впевнений, що Шишова вбили агенти Лукашенка.

    Зазначимо, Євросоюз вдячний, що Україна швидко почала розслідування смерті Шишова.

    Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

    Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

    Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

    В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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    Теги: Білорусь МВС СБУ активісти Володимир Зеленський Україна президент безпека
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    Смерть Шишова. Зеленський доручив СБУ та МВС вивчити ризики для білорусів в Україні