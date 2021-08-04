Смерть Шишова. Зеленський доручив СБУ та МВС вивчити ризики для білорусів в Україні

Володимир Зеленський: кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист

Правоохоронні органи забезпечать додатковий захист тим білорусам, яким може загрожувати небезпека – президент

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики та забезпечити безумовний захист для громадян Республіки Білорусь, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання у зв’язку з їхньою політичною або громадською діяльністю. Про це інформує преслужба глави держави.

«Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей», – зазначив президент.

Наразі визначено перелік громадян Республіки Білорусь, щодо яких уже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території нашої країни та охорони.

Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова – політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України. Кримінальне провадження розпочате за статтею 115 ККУ.

«Президент очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі Віталія Шишова, швидкої та повної перевірки інформації, а також регулярного й достатнього інформування суспільства представниками Національної поліції щодо прогресу слідчих у цій справі», – резюмували у пресслужбі Зеленського.

До слова, заступнику загиблого в Києві білоруса Шишова заборонили в'їзд в Україну. Зазначимо, напередодні заступник голови організації «Білоруський дім в Україні» Родіон Батулін дав інтерв’ю «Главкому».

До слова, США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова.

Нагадаємо, голова «Білоруського дому у Варшаві» впевнений, що Шишова вбили агенти Лукашенка.

Зазначимо, Євросоюз вдячний, що Україна швидко почала розслідування смерті Шишова.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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