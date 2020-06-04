В Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволить продавати законсервовані в’язниці



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У ВР зареєстровано проєкт Закону України №3591

В Україні існує 27 законсервованих в’язниць

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до бюджетного кодексу України» №3591, який дозволить не тільки продавати законсервовані в’язниці, але й використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури. Про це повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська, – предає пресслужба міністерства юстиції.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статтей 29 та 30 Бюджетного кодексу України, згідно з якими передбачається віднести до доходів загального фонду (30 відсотків) та спеціального фонду (70 відсотків) Державного бюджету України кошти, одержані від продажу відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» нерухомого майна Державної кримінально-виконавчої служби України, що безпосередньо не забезпечує виконання встановлених законодавством завдань і функцій.

«На сьогодні у нас існує 27 законсервованих в’язниць, використовувати які, наприклад, для розвантаження слідчих ізоляторів, неможливо. Крім того, за останні три роки наповнення в’язниць скоротилось і стабілізувалось приблизно на рівні 35 тис осіб. Зважаючи на це, сьогодні ми вважаємо за доцільне закрити у 2020 році 9 установ виконання покарань і «донаповнити» відповідні по режиму тюрми, оптимізуючи таким чином видатки на тюремну систему», - повідомив Денис Малюська.

За його словами, кошти, які надійдуть до спеціалізованого фонду бюджету, будуть спрямовані на проведення будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту об’єктів Державної кримінальної-виконавчої служби України».

«Завдяки продажу законсервованих в’язниць, яких у нас надлишок, ми зможемо винести старі слідчі ізолятори за межі міст або у промзону, підвищити стандарти утримання ув’язнених та дотримання їхніх прав та зменшити витрати на поточне утримання СІЗО завдяки енергоефективності та відсутності потреби у постійних ремонтах», – заявив міністр.

Таким чином, реалізація цього законопроєкту поліпшить умови тримання засуджених та осіб, узятих під варту, в установах виконання покарань без додаткового залучення коштів з державного бюджету та зменшить витрати на утримання закритих установ.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому повторному читанні схвалила законопроєкт глави держави Володимира Зеленського №2513 про «злодіїв у законі». Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.