Німеччина вже замовляє вакцини від Covid-19 на 2022-й

Згідно з чинним планом реагування, деякі обмеження Німеччини щодо блокування можуть бути зняті до літа

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що його країна вже замовляє вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, інформує CNN.

«Ми замовимо вакцини як запобіжний захід. Якщо вони нам не знадобляться - добре, але якщо вони нам стануть потрібні, вони будуть доступні», - сказав Шпан.

Шпан заявив, що наразі країна знаходиться на шляху до імунізації населення. «Прищеплено близько 2,3 млн людей, з яких 450 тис. отримали другу дозу. Майже 70% мешканців будинків для літніх, від 60 до 70%, були щеплені», - сказав Шпан.

Шпан також зазначив, що згідно з чинним планом реагування, деякі обмеження Німеччини щодо блокування можуть бути зняті до літа, хоча це залежатиме від оцінок експертів.

Нагадаємо, головний санлікар України заявляв, що у нас вакцинація проти Covid-19 може початися в районі 15 лютого або пізніше. Ляшко не відповів на запитання, якою саме вакциною почнуть робити щеплення українцям від коронавірусу: «Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти».