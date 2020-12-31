Щоб не отримати «листа щастя»: як контролювати швидкість автомобіля

Наразі камери автофіксації реєструють випадки перевищення швидкості, відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць

Із введенням системи автоматичної фіксації порушень ПДР, яка запрацювала в Україні від 1 червня, а у Львові з кінця грудня багато водіїв стали хвилюватися за перевищення швидкості.

Кожного разу, їдучи у справах, вони поглядають на спідометр, але це не завжди допомагає. Річ у тому, що деякі водії не орієнтуються на те, яка припустима швидкість можлива на певній ділянці шляху.

Зазначимо, що наразі камери автофіксації реєструють випадки перевищення швидкості, відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць та автострад на червоне світло, а також переміщення автівок смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту.

Ця програма призначена для попередження водія про перевищення швидкісного режиму під час руху за допомогою GPS.

Подібний застосунок корисний для тих, хто знає, яка припустима швидкість на певній ділянці. Водій може виставити максимальну швидкість, а в разі її перевищення або наближення до цього програма попереджатиме вас звуковим сигналом.

Окрім того, програма підраховує середню, максимальну швидкість шляху, а також кількість перевищень швидкісного режиму. В налаштуваннях також можна ввімкнути контроль мінімальної швидкості.

Ще одним застосунком у допомозі контролю швидкості є антирадар Radarbot.

Він поєднує в собі повідомлення про дорожні події в режимі реального часу і найліпшу систему виявлення радарів за допомогою глобальної системи навігації (GPS).

Основні можливості:

сповіщення про перевищення швидкості;

режим вібрації для мотоциклістів;

повністю налаштовуються параметри відстаней і сповіщень. Налаштування відображення маршруту із зазначенням відстаней і параметрів повідомлень;

голосові підказки в разі перевищення швидкості;

можливість запису і створення графіка зміни швидкості протягом маршруту.

Наразі штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більше, ніж на 20 км/год — 255 гривень;

перевищення на 50 км/год і більше — 510 гривень;

перевищення швидкості, що призвело до створення аварійної ситуації — 680 гривень (з можливістю позбавлення прав).

Якщо ви згодні з порушенням, то ліпше заплатити оперативно — у разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу — за 30 днів від набуття чинності рішення стане остаточним. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

До слова, раніше у мережі показали, як винахідливий водій сховав від автофіксації номери автівки.

Зазначимо, що ще нещодавно у поліції попереджали, що водіям все одно доведеться нести відповідальність як і за порушення ПДР, так і за приховування номера.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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