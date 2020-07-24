У мережі показали, як винахідливий водій сховав від автофіксації номери автівки



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Водії вигадують різні способи, щоб система не розпізнала державний номер

Водій Subaru Forester встановив на рухомий механізм передній номерний знак

Після початку роботи автофіксації порушень ПДР в Україні водії почали вдаватися до різних заходів, щоб система не розпізнала державний номер.

Часто використовується заклеювання цифри і букви номерного знаку або просто бруд.

Також мережі оприлюднили фотографію, як водій Subaru Forester встановив на рухомий механізм передній номерний знак.

Державний номер на фото нахилений вперед, проте в будь-який момент його можна поставити на місце. Ймовірно, на думку водія, система може не дозволити камері автофіксації зловити автомобіль при порушенні.

Фото: dtp.kiev.ua

Зазначимо, що ще нещодавно у поліції попереджали, що водіям все одно доведеться нести відповідальність як і за порушення ПДР, так і за приховування номера.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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