Щонайменше 33 особи загинуло внаслідок авіаударів в провінції Ідліб

Епіцентром ударів стало місто Саракіб

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини в понеділок заявив про те, що внаслідок останніх авіаударів військово-повітряних сил Сирії по провінції Ідліб, яку і на сьогодні утримують повстанці, загинуло щонайменше 33 особи, починаючи із суботи. [READ_MORE] Більшість загиблих припадає на місто Саракіб, яке знаходиться на



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Авіаудари по місту Ідліб

Епіцентром ударів стало місто Саракіб

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини в понеділок заявив про те, що внаслідок останніх авіаударів військово-повітряних сил Сирії по провінції Ідліб, яку і на сьогодні утримують повстанці, загинуло щонайменше 33 особи, починаючи із суботи.

Більшість загиблих припадає на місто Саракіб, яке знаходиться на автомагістралі, котра веде до міста Алеппо, і за 20 км на північний-захід від авіабази Абу аль-Духур, яку урядові сили нещодавно захопили в повстанців. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Сирійські урядові ЗМІ не публікують дані щодо нанесення авіаударів по провінції Ідліб, проте заявили про укріплення контролю над авіабазою Абу аль-Духур, яка в останній час є місцем найбільшого протистояння. Паралельно із повідомленнями Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини загони цивільної оборони провінції Ідліб, які відомі під назвою «Білі шоломи», повідомляють про нанесення ВПС Сирії ударів по декільком селам на північному-заході провінції протягом останніх 24 годин.

За словами керівників «Білих шоломів» за їх підрахунками кількість жертв складає 35 осіб. В тому числі сирійська урядова авіація сьогодні зранку спочатку нанесла удари по ринку в Саракібі, а потім по місцевому госпіталю, куди були доставлені поранені.