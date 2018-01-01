Конгрес народів Сирії в Сочі може ініціювати створення нової конституції

США, Велика Британія, Франція, Саудівська Аравія і Йорданія не готові підтримати ініціативи РФ

Конгрес народів Сирії, ініціатором якого восени 2017 року виступила РФ, має почати працювати 30 січня 2018 року. Проте вже сьогодні до Сочі починають з’їжджатися запрошені делегати. Йдеться про щонайменше 1,6 тисяч осіб, хоча точний перелік запрошених не відомий і на сьогодні. Так, не буде брати участі в Конгресі частина Вищого комітету з



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Президент Сирії Башар Асад

США, Велика Британія, Франція, Саудівська Аравія і Йорданія не готові підтримати ініціативи РФ

Конгрес народів Сирії, ініціатором якого восени 2017 року виступила РФ, має почати працювати 30 січня 2018 року. Проте вже сьогодні до Сочі починають з’їжджатися запрошені делегати. Йдеться про щонайменше 1,6 тисяч осіб, хоча точний перелік запрошених не відомий і на сьогодні. Так, не буде брати участі в Конгресі частина Вищого комітету з переговорів (ВКП), яка представляє опозицію режиму Башара Асада. Так само не будуть присутні в Сочі і делегати Демократичного союзу, який представляє курдів Сирії, через опозицію Туреччини. Проте навіть в такому випадку присутність 1,6 тисяч осіб може значно ускладнити процес ухвалення рішень протягом одного дня роботи Конгресу. Про це повідомляє видання Коммерсантъ.

На сьогодні вже підготовлена заключна заява Конгресу, в якій, в тому числі, згадуються 12 принципів врегулювання, про які йшлося під час переговорів між владою і опозицією в рамках Женевського формату. Тим самим РФ намагається максимально легітимізувати переговори. Однак головною особливістю заключної заяви є звернення до Генерального секретаря ООН із закликом доручити спецпосланнику із розв’язання конфлікту в Сирії (Стеффан де Містура) сприяти створенню конституційної комісії в Женеві. Ціллю роботи цієї комісії є підготовка конституційної реформи. Сам Стеффан де Містура буде присутній під час роботи Конгресу в Сочі.

Так само заключна заява містить заклик до світової спільноти «внести свій внесок в подолання наслідків війни і відбудову Сирії».

Зі свого боку США, Велика Британія, Франція, Саудівська Аравія і Йорданія, як стало відомо минулого тижня, підтримують власний план післявоєнного політичного устрою в Сирії. Так йдеться про перетворення країни на парламентсько-президентську республіку, децентралізацію влади і проведення реформ під зовнішнім контролем. Представники Франції чітко заявили про те, що не мають наміру підтримувати ініціативи в Сочі. В той же самий час на Вищий комітет із переговорів європейці чинили тиск, щоб ті відмовилися від участі в ініційованому РФ Конгресі народів Сирії. Хоча керівник ВКП Насер аль-Харірі заявив про можливість взяти до відома кінцеві документи за результатами роботи представників Сирії в Сочі.