США не виводитимуть свої сили із сирійського міста Манбідж

Американські бійці патрулюють регіон для деескалації протистояння

Командувач Центрального командування США генерал Джозеф Вотел заявив про те, що вони не вивчають можливість виведення власних сил із сирійського міста Манбідж. Про це повідомляє CNN. Дана заява була зроблена після вимоги турецької сторони залишити дане місто в Сирії, яке може стати наступною ціллю Анкари у рамках наступальної операції проти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американські бійці патрулюють регіон для деескалації протистояння

Командувач Центрального командування США генерал Джозеф Вотел заявив про те, що вони не вивчають можливість виведення власних сил із сирійського міста Манбідж. Про це повідомляє CNN.

Дана заява була зроблена після вимоги турецької сторони залишити дане місто в Сирії, яке може стати наступною ціллю Анкари у рамках наступальної операції проти курдських загонів самооборони (YPJ), яку було розпочато минулого тижня.

США ввели свої підрозділи в регіон міста Манбідж в минулому році для попередження зіткнень між силами курдської самооборони і турецькою армією. Всього до 2 тисяч американських солдат на сьогодні перебуває на території Сирії, проводячи тренування курдських загонів самооборони, які є основою Демократичних сил Сирії, котрі в 2017 році нанесли остаточну поразку терористичній «Ісламській державі».

Обороною міста Манбідж керує воєнна рада, яка складається із місцевих загонів арабських бійців. Воєнна рада була створена в серпні 2016 року Демократичними силами Сирії після звільнення міста від «Ісламської держави». 60% жителів міста і регіону складають араби, в той час як 40% це курди, туркмени і черкеси. Американські бійці здійснюють патрулювання в регіоні міста Манбідж для попередження зіткнень із турецькою армією і силами Вільної армії Сирії, яких підтримує Анкара. Бійці збройних сил США час від час потрапляють під обстріл бійців Вільної армії Сирії і тому змушені оборонятися.