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    Думки вголос

    Кабмін виділив недостатньо коштів для хворих на Covid-19

    • Інна Совсун

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правда в тому, що зараз виділені гроші вже не допоможуть у цій хвилі захворюваності - Кабмін виділив недостатньо коштів для хворих на Covid-19
    Правда в тому, що зараз виділені гроші вже не допоможуть у цій хвилі захворюваності
    зображення з відкритих джерел

    МОЗ фіксує потребу в кисневих станціях для хворих на Covid-19 по всій країні – на 1,1 млрд грн

    Отримала відповіді на свої давніші звернення про кисневі станції.

    З відповіді №1 видно, що на 1 вересня МОЗ фіксує потребу в кисневих станціях для хворих на Covid-19 по всій країні – на 1,1 млрд грн. Ба більше – МОЗ пише про це листа в Кабмін.

    З відповіді №2 видно, що 22 вересня Кабмін дав протокольне доручення виділити 395 млн грн на кисневі станції. Кілька питань у зв’язку з цим. Чому не 1,1 млрд грн? – Незрозуміло.

    До того ж протокольне доручення – це ще навіть не постанова. У кращому разі – за нього проголосують на засіданні Уряду цього тижня.

    І головне питання – чому Уряд нічого не зробив за все літо? Питання ж підіймалося неодноразово!

    Зараз, вочевидь, в Кабміні запанікували й терміново вирішили хоч якось продемонструвати діяльність. У вересні.

    Нагадаю, що мій законопроєкт про встановлення кисневих станцій було зареєстровано у травні. Голосували його в першому читанні – у липні. І урядовці тоді казали, що мені нема чого переживати, і взагалі вони за літо всі проблеми вирішать. А ось 1 вересня вони порахували, як все вирішили, – так, що треба 1,1 млрд грн.

    Панічні рухи зараз – це краще, ніж ніколи. Ось тільки правда в тому, що зараз виділені гроші вже не допоможуть у цій хвилі захворюваності.

    Так, кисневі станції все одно треба ставити для лікарень (вони ж не лишень для хворих на Covid-19 треба), але злить мене неймовірно, що за все літо – Уряд геть нічого не зробив. Окрім того, що чітко порахував потребу.

    Джерело: блог Інни Совсун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Кабмін гроші уряд
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    Кабмін виділив недостатньо коштів для хворих на Covid-19