В Україні запроваджують нові правила продажу автомобілів. Як вони працюватимуть

В Україні розширять можливості для продажу та купівлі автомобілів та іншого транспорту. Провести угоду можна буде в інтернеті

Правила продажу та купівлі автомобілів в Україні буде змінено вже цієї осені. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що незабаром укладати договір можна буде в електронному вигляді. Для цього не треба буде навіть виходити із дому.

Нововведення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня №1007 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на державному сайті «Дія». Чи з’явиться ця послуга у додатку, не повідомляється.

Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається для перевірки до сервісного центру МВС.

Якщо у МВС немає зауважень, продавець та покупець ставлять електронні підписи, після чого договір уважається укладеним.

«Реєстрація та перереєстрація автомобіля завжди залишаються найпопулярнішими послугами сервісних центрів МВС. Запроваджуючи надання державних послуг онлайн, ми піклуємося не тільки про доступність державних послуг, а й про скорочення часу їх отримання», – відзначили в МВС України.

Нагадаємо, що в Україні також змінюються правила видачі водійських посвідчень.