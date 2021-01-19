У «Центренерго» пояснили відсутність вугілля на своїх ТЕС прорахунками в енергобалансі Міненерго

У «Центренерго» переклали відповідальність за відсутність вугілля на Міністерство енергетики

15 січня «Укренерго» попередило Міненерго про ризик обмеження споживачів через критично низькі запаси вугілля на державних ТЕС «Центренерго»

Державна генеруюча компанія «Центренерго» переклала відповідальність за відсутність вугілля на складах свої ТЕС на Міністерство енергетики, звинувативши його в прорахунках при затверджені прогнозного балансу на 2020 рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці в Facebook.

«Через імовірні прорахунки у плануванні Прогнозного балансу електроенергії Об’єднаної енергосистеми України на 2020 рік, впродовж листопада і грудня 2020 року теплоелектростанції ПАТ «Центренерго» працювали з максимальним навантаженням, витягуючи на собі енергосистему держави», – йдеться в повідомленні.

В держкомпанії пояснили, що за командою диспетчера збільшили обсяг виробництва струму в листопаді та грудні відповідно на 129% та 156% понад обсяг визначений Прогнозним балансом Міністерства. Відтак компанія була змушена додатково витратити 128 тис. тон та 233 тис. тон вугілля в листопаді та грудні відповідно.

«Така ситуація призвела до критичного зниження обсягу запасу вугілля на ТЕС «Центренерго» з 336 тис. тон станом на 1 листопада до 40 тис. тон на 11 січня», – пояснили в держкомпанії.

Нагадаємо, 15 січня системний НЕК «Укренерго» попередило Міненерго про ризик обмеження споживачів через критично низькі запаси вугілля на державних ТЕС «Центренерго».

Зокрема 15 січня 6 з 9 енергоблоків Зміївської ТЕС (Харківська область) були зупинені на аварійний ремонт через брак вугілля.