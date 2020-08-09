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    Шмигаль: міжнародні резерви України на найвищому за 10 років рівні

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    <p>Міжнародні резерви України у липні зросли на $300 мільйонів</p> - Шмигаль: міжнародні резерви України на найвищому за 10 років рівні

    Міжнародні резерви України у липні зросли на $300 мільйонів

    Резерви дають змогу забезпечувати повною мірою макрофінансову стабільність України, запевнив прем’єр

    Міжнародні резерви України в липні зросли на 300 мільйонів доларів.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

    «У липні міжнародні резерви України зросли на 300 мільйонів доларів. Зараз вони на найбільшому за останні 10 років показнику – 28,8 млрд доларів», – зазначив глава уряду.

    За його словами, відповідні резерви дають змогу забезпечувати повною мірою макрофінансову стабільність України.

    Раніше голова Національного банку Кирило Шевченко сказав, що міжнародні резерви України за підсумками 2020 року можуть зрости до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки – до 32-33 млрд дол. США.

    Зазначимо, що міжнародні резерви України у червні зросли на понад 3 млрд доларів.

    економіка гроші Україна фінанси уряд Денис Шмигаль
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