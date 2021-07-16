Єгипет хоче запровадити платну вакцинацію для українців

Вакцинація від коронавірусу в Єгипеті почалася 30 січня 2021 року, на місяць раніше, ніж в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Єгипеті почалася 30 січня 2021 року, на місяць раніше, ніж в Україні

У повідомленні не сказано, яким чином можна буде отримати другу дозу вакцини.

У Єгипті розглядають можливість запровадити опцію платної вакцинації від коронавірусу для туристів з України. Про це розповіла заступниця міністра туризму та старожитностей Єгипту Гада Шалабі, пише «РБК-Україна».

За її словами, таку можливість сьогодні розглядають у рамках кампанії із залучення туристів в країну.

«Єгипет виробляє велику кількість вакцин від коронавірусу (у червні в Єгипті запустили локальну лінію виробництва вакцини від Covid-19 китайської компанії Sinovac Biotech - ред.). Ми б хотіли вивчити, чи зацікавить це українських туристів, щоб залучити їх на єгипетські курорти. Які вакцини та за якою вартістю зможуть отримати українці, потрібно буде ще обговорити на рівні Міністерства охорони здоров'я», – поділилася планами Шалабі.

Однак у повідомленні не сказано, яким чином можна буде отримати другу дозу вакцини.

Вона додала, що Єгипет сьогодні визнає всі вакцини від Covid-19, які застосовуються в різних країнах і схвалені ВООЗ.

При цьому, за заявами влади, в курортній країні нещодавно провели вакцинацію всім співробітникам галузі туризму – працівникам готелів, ресторанів.

Відзначимо, сьогодні іноземців вакцинують в декількох країнах світу. Зокрема, на Мальті. Також – в Румунії: там можна пройти щеплення безкоштовно, вибравши один із препаратів. У тому числі є можливість вакцинуватися препаратом Johnson&Johnson, яка передбачає введення тільки однієї дози замість двох.

Також можливість пройти щеплення від коронавірусу анонсували на Мальдівах ще у квітні цього року. Відпочити й заразом вакцинуватися від коронавірусу зможуть усі туристи за бажанням, заявляв міністр туризму країни Абдулла Маусум.

За його словами, Мальдіви пропонуватимуть відвідувачам вакцинацію після прибуття в рамках комплексної трьохетапної стратегії 3V (visit, vaccinate – vacation – відвідувати, вакцинуватися і відпочивати). Новий план спрямований на відродження постраждалого туристичного сектора країни.

Туристам, у яких є в'їзні візи, безкоштовні вакцини проти Covid-19 пропонують в Абу-Дабі – столиці ОАЕ й однойменного емірату.

Туристи можуть отримати щеплення препаратами від Pfizer або Sinopharm. Запис на вакцинацію доступний онлайн з 11 червня.

Сербія також розгорнула план вакцинації туристів від Covid-19 у квітні цього року, проте пізніше уряд країни відмовився від такої ідеї.

Раніше міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою.

Також у всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди. Українська мова стане обов'язковою для туристичної галузі Єгипту

До слова, Єгипет ввів нові правила в'їзду для вакцинованих туристів.