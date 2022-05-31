Щорічне підвищення пенсій: експерт вказав на важливий нюанс

Передбачені лише заходи, які приведуть лише до підвищення окремих пенсійних виплат, а не в цілому покращать рівень пенсійного забезпечення всіх пенсіонерів

30 квітня цього року набув чинності Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» (далі закон 2040). Аналіз цього закону оприлюднив експерт з питань соціальної політики, народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Андрій Павловський.

Індексація пенсій

Передбачені цим законом зміни торкаються індексації пенсій.

«Законом фактично відновлюється індексація пенсій науковців, держслужбовців, військовослужбовців, народних депутатів й інших категорій пенсіонерів, чиї пенсії не індексувалися з 2014 року. Військовослужбовцям востаннє перерахували пенсії у 2018-му, у зв’язку зі зміною грошового забезпечення. Науковцям та держслужбовцям не перераховували ще з часів президентства Януковича», - зазначив Павловський.

Експерт зауважив, що формально норма щодо індексації пенсій існувала і раніше, але не було чітко визначено, з якої дати мають перераховуватися пенсії, тільки визначено, що індексація проводиться за рішенням Уряду.

«Відсутність дати індексації унеможливлювала сталість пенсійного забезпечення різних категорій громадян і видатки на його фінансування. Тепер законом 2040 визначено, що індексація пенсій, відбуватиметься щорічно 1 березня. Проте, передбачені лише заходи, які приведуть лише до підвищення окремих пенсійних виплат, а не в цілому покращать рівень пенсійного забезпечення всіх пенсіонерів», - йдеться у дописі.

Разом з тим, за словами Павловського, не передбачено належного розмежування та чіткого визначення порядку індексування та перерахунку пенсій.

«Законом 2040 продовжено практику змішування самих понять індексації пенсій та перерахунку пенсій, яка виникла при внесенні змін ст.42 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148-VIII – було скасовано ч. 1 ст. 42 Закону та яка передбачала індексацію пенсій згідно із законодавством про індексацію грошових доходів населення. Ці два різні навіть суттю поняття мають різні змісти й механізми підвищення пенсій», - зазначив він.

Павловський також радить звернути особливу увагу на те, що при запровадженні Закону у ч. 1 ст. 42 було передбачено здійснення індексації пенсії, зокрема, механізму підвищення пенсій, що дає можливість частково чи повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. А вже ч. 2 цієї ж статті передбачався абсолютно інший механізм – перерахунок пенсій з 1 березня кожного року, пов’язаний зі збільшенням розміру середньої заробітної плати в Україні.

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Також зміни до законодавства стосуються пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Право на призначення такої пенсії мають чоловік (дружина), батько, мати, які досягли віку 65 років, незалежно від тривалості їх страхового стажу (стаття 36 Закону № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058).