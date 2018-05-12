Шокуюче вбивство у Жашкові. Поліція спеціально замовчує деталі?
- Сьогодні, 16:20
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Місцеві жителі скаржаться на непрофесіоналізм районних правоохоронців
Мешканці міста стверджують, що вбивство було скоєно з особливою жорсткістю, переповідають один одному шокуючі подробиці злочину. Начебто жінку спочатку зґвалтували, перерізали горло і порізали лице до невпізнанності. За свідченнями місцевих, працівники районної поліції спочатку почали затримувати місцевих п'яниць, потім відпускати. А вчора ввечері начебто затримали трьох молодих людей.
Варто визнати, що ні районна, ні обласна поліція майже три дні офіційно не повідомляла про злочин. І лише 11 травня головне управління Національної поліції в Черкаській області за запитом журналістів визнало сам факт убивства.
Джерело у правоохоронних органах визнає, що місцеві жителі, ще до трагедії неодноразово скаржилися в область на погану роботу поліції Жашківського району, а особливо на слідчих райвідділу. Джерело у черкаському главку підтвердило, що до міста після 9 травня було відправлено двох працівників слідчого управління Черкаської області і одного слідчого із сусіднього Уманського району. Саме вони тепер розслідують злочин.
За даними співрозмовника «Главкома» у поліції, зґвалтування жінки начебто не підтвердилося. У вбитої дійсно ножові поранення в шию, гематоми на лиці та багато синців на тілі. Конкретних підозрюваних досі немає.
Нагадаємо, у Жашкові Черкаської області пізно ввечері 8 травня сталося вбивство жінки. Повідомлення про виявлення тіла потерпілої надійшло до поліції 9 травня близько 9:00 ранку. Слідчі встановили, що вбита жінка - 1956 року народження. Її тіло знайшли в одному з покинутих будинків з ознаками насильницької смерті.
Як зазначив у коментарі «Главкому» начальник сектору комунікації ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження (стаття 115). Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Також виконуються заходи зі встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Нагадаємо, за інформацією місцевих жителів, жінка працювала у приватному стоматологічному кабінеті і в день вбивства пізно ввечері поверталась з роботи. По дорозі додому на неї був скоєний напад, від ножових поранень жінка померла. Місцеві стверджують, що вбиство було скоєно з особливою жорсткістю. Містяни переповідають один одному шокуючі подробиці злочину. Начебто над жінкою жорстко спочатку позбиткувались, а вже потім нанесли численні ножові поранення.
Раніше повідомлялося, що в Умані Черкаської області зловмисник вбив жінку-працівника готелю та наніс тілесні ушкодження ще п’яти людям.