Шокуюче вбивство у Жашкові. Поліція спеціально замовчує деталі?

Мешканці міста стверджують, що вбивство було скоєно з особливою жорсткістю, переповідають один одному шокуючі подробиці злочину. Начебто жінку спочатку зґвалтували, перерізали горло і порізали лице до невпізнанності. За свідченнями місцевих, працівники районної поліції спочатку почали затримувати місцевих п'яниць, потім відпускати. А вчора ввечері начебто затримали трьох молодих людей.

Варто визнати, що ні районна, ні обласна поліція майже три дні офіційно не повідомляла про злочин. І лише 11 травня головне управління Національної поліції в Черкаській області за запитом журналістів визнало сам факт убивства.

Джерело у правоохоронних органах визнає, що місцеві жителі, ще до трагедії неодноразово скаржилися в область на погану роботу поліції Жашківського району, а особливо на слідчих райвідділу. Джерело у черкаському главку підтвердило, що до міста після 9 травня було відправлено двох працівників слідчого управління Черкаської області і одного слідчого із сусіднього Уманського району. Саме вони тепер розслідують злочин.

За даними співрозмовника «Главкома» у поліції, зґвалтування жінки начебто не підтвердилося. У вбитої дійсно ножові поранення в шию, гематоми на лиці та багато синців на тілі. Конкретних підозрюваних досі немає.