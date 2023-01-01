Головна Новини
search button user button menu button

Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Швеція з 1 січня цьогоріч головує у Раді Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Стокгольм планував низку пріоритетних напрямів головування в ЄС

З 1 січня 2023 року до Швеції перейшло право головування в Раді Євросоюзу. Про це інформує delfi.lv.

У виданні йдеться про те, що ця скандинавська країна змінює на посаді країни-голови Чехію. Такі зміни відбуваються раз на шість місяців.

Серед низки пріоритетних напрямів головування в ЄС – безпека, сталий розвиток, перехід на «зелену» енергетику та демократичні цінності.

«Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для Союзу в цілому. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобального постачання продовольства та енергоносіїв», – повідомила влада на офіційному сайті шведського головування в ЄС.

Стокгольм запевняє, що необхідно забезпечити постійну співпрацю з надійними партнерами, зокрема міцні трансатлантичні зв'язки, особливо у час, коли в Європі, а саме в Україні, триває жорстка війна, розпочата російською агресією. Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Україні, а також підтримувати її на шляху до ЄС.

Влада Швеції уточнила, що європейські економіки серйозно постраждали внаслідок війни в Україні і через маніпуляції з енергоносіями з боку Росії. Однак це не повинно зупиняти ЄС на шляху переходу до екологічніших варіантів економічного розвитку, наголосили у Стокгольмі.

Нагадаємо, що Рада ЄС досягла політичної згоди щодо збільшення Європейського фонду миру, з якого відшкодовує державам-членам поставки озброєння Україні. 

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

Додамо, що ПАРЄ 15 березня одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії. За проголосувало 216, проти жодного голосу, утрималися три.

Читайте також: Росія виходить із договорів Ради Європи
Теги: Швеція війна Європа агресія Україна Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
48K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
28K
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
28K
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
21K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
17K
Кличко підтвердив вибухи у Києві

Новини

До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Сьогодні, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Сьогодні, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Сьогодні, 17:10
Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році
Сьогодні, 16:42
Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Сьогодні, 16:20
ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту