Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України

Стокгольм планував низку пріоритетних напрямів головування в ЄС

З 1 січня 2023 року до Швеції перейшло право головування в Раді Євросоюзу. Про це інформує delfi.lv.

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У виданні йдеться про те, що ця скандинавська країна змінює на посаді країни-голови Чехію. Такі зміни відбуваються раз на шість місяців.

Серед низки пріоритетних напрямів головування в ЄС – безпека, сталий розвиток, перехід на «зелену» енергетику та демократичні цінності.

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«Швеція приймає головування в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для країн-членів і для Союзу в цілому. Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобального постачання продовольства та енергоносіїв», – повідомила влада на офіційному сайті шведського головування в ЄС.

Стокгольм запевняє, що необхідно забезпечити постійну співпрацю з надійними партнерами, зокрема міцні трансатлантичні зв'язки, особливо у час, коли в Європі, а саме в Україні, триває жорстка війна, розпочата російською агресією. Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Україні, а також підтримувати її на шляху до ЄС.

Влада Швеції уточнила, що європейські економіки серйозно постраждали внаслідок війни в Україні і через маніпуляції з енергоносіями з боку Росії. Однак це не повинно зупиняти ЄС на шляху переходу до екологічніших варіантів економічного розвитку, наголосили у Стокгольмі.

Нагадаємо, що Рада ЄС досягла політичної згоди щодо збільшення Європейського фонду миру, з якого відшкодовує державам-членам поставки озброєння Україні.

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Раніше повідомлялося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

Додамо, що ПАРЄ 15 березня одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії. За проголосувало 216, проти жодного голосу, утрималися три.