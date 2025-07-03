Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 3 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 3 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 липня втратила:
- особового складу – близько 1023090 (+1000) осіб;
- танків – 10986 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22936 (+5) од;
- артилерійських систем – 29815 (+21) од;
- РСЗВ – 1427 (+0) од;
- засоби ППО – 1191 (+0) од;
- літаків – 420 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85);
- крилаті ракети – 3436 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53887 (+101) од;
- спеціальна техніка – 3922 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 3 липня
- У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1226-й день повномасштабної війни в Україні.