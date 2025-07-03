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Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Розбита російська військова техніка у Баштанському районі Миколаївської області
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 3 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 липня втратила:

  • особового складу – близько 1023090 (+1000) осіб;
  • танків – 10986 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22936 (+5) од;
  • артилерійських систем – 29815 (+21) од;
  • РСЗВ – 1427 (+0) од;
  • засоби ППО – 1191 (+0) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85);
  • крилаті ракети – 3436 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53887 (+101) од;
  • спеціальна техніка – 3922 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 3 липня
Втрати ворога станом на ранок 3 липня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 липня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі три ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 3 липня
Активність ворожого флоту станом на ранок 3 липня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1226-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна втрати Генштаб море Азовське море

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