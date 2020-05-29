В Індії священник обезголовив чоловіка заради перемоги над коронавірусом
72-річний священник обезголовив чоловіка заради перемоги над коронавірусом
Священник заявив, що діяв за наказом богів, які з'явилися до нього уві сні і пообіцяли, що людська жертва розвіє коронавірус
В Індії священник обезголовив чоловіка заради перемоги над коронавірусом.
Про це повідомляє India Today.
За даними видання, інцидент стався в індійському штаті Орісса.
Між 72-річним священником і 52-річним прихожанином сталася релігійна суперечка. В результаті служитель культу накинувся на чоловіка, побив і обезголовив в приміщенні для ритуалів.
Незабаром він здався поліції.
Священник заявив, що діяв за наказом богів, які з'явилися до нього уві сні і пообіцяли, що людська жертва розвіє коронавірус.
За даними поліції, обвинувачений у вбивстві був сильно п'яний під час інциденту.
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