В Індії священник обезголовив чоловіка заради перемоги над коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

72-річний священник обезголовив чоловіка заради перемоги над коронавірусом

Священник заявив, що діяв за наказом богів, які з'явилися до нього уві сні і пообіцяли, що людська жертва розвіє коронавірус

В Індії священник обезголовив чоловіка заради перемоги над коронавірусом.

Про це повідомляє India Today.

За даними видання, інцидент стався в індійському штаті Орісса.

Між 72-річним священником і 52-річним прихожанином сталася релігійна суперечка. В результаті служитель культу накинувся на чоловіка, побив і обезголовив в приміщенні для ритуалів.

Незабаром він здався поліції.

Священник заявив, що діяв за наказом богів, які з'явилися до нього уві сні і пообіцяли, що людська жертва розвіє коронавірус.

За даними поліції, обвинувачений у вбивстві був сильно п'яний під час інциденту.

Читайте також: