Швидкі забиратимуть не всіх. Екстрена медицина Лос-Анджелеса запровадила нові правила

Через безпрецедентне навантаження на систему охорони здоров'я пацієнти можуть перебувати у машинах швидкої допомоги до восьми годин

Влада пішла на радикальний крок через гостру нестачу лікарняних ліжок, екіпажів швидких і медичних ресурсів

В американському окрузі Лос-Анджелес бригади швидкої допомоги перестануть забирати в лікарні людей з низьким шансом вижити. Відповідне розпорядження оприлюднило агентство екстреної медичної допомоги округу, повідомляє видання Los Angeles Times.

Зазначається, що мова йде про тих пацієнтах, у яких зупинилося серце, немає ознак дихання, руху, пульсу або артеріального тиску, незважаючи на спроби медиків реанімувати пацієнта на місці.

Лікарів округу також попросили економити кисень і подавати його тільки тим пацієнтам, чий рівень насичення крові киснем опустився нижче 90%.

«Влада пішла на такий радикальний крок через гостру нестачу лікарняних ліжок, екіпажів швидких і медичних ресурсів», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що через безпрецедентне навантаження на систему охорони здоров'я пацієнти можуть перебувати у машинах швидкої допомоги до восьми годин, чекаючи своєї черги на госпіталізацію.

При цьому лікарні намагаються якомога швидше виписати пацієнтів, щоб звільнити місце для тих, хто потребує невідкладної допомоги.

Чиновники побоюються, що в найближчі тижні ситуація тільки погіршиться через спалах захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії закінчилися місця в моргах на тлі бурхливого в штаті коронавируса. У лікарнях штату в відділеннях інтенсивної терапії також практично не залишилося вільних ліжок.

Як повідомлялося, у світі станом на 6 січня коронавірус виявили вже майже 87 млн людей. Загалом у світі країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (21 045 468), Індія (10 356 844), Бразилія (7 810 400).