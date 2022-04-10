Феєрверк від українських артилеристів: знищено склад із боєприпасами окупантів (відео)

На відео видно, як боєприпаси вибухають та горять

Українські артилеристи завдали удару по сладу з боєприпасами російських окупаційних військ. Ворожий склад був знищений. Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання «Схід» на своїй сторінці у Facebook.

«Українські розвідники в районі відповідальності ОТУ «Схід» виявили черговий склад з боєприпасами російських фашистів. Артилеристи успішно завдали вогневого ураження», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів російської «еліти» – підполковника, майора й трьох лейтенантів.

Нагадаємо, Росія змінила людей, які відповідають за війну в Україні – тепер вторгненням керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має досвід російської операції в Сирії.

Причиною ліквідації великої кількості представників вищого офіцерського складу російської армії на фронтах війни в Україні є відсутність у окупантів упевненості в діях своїх солдатів. Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів у інтерв’ю «Главкому».

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.