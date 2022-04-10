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    Події в Україні

    Феєрверк від українських артилеристів: знищено склад із боєприпасами окупантів (відео)

    Артилеристи влучили точно в ціль - Феєрверк від українських артилеристів: знищено склад із боєприпасами окупантів (відео)
    Артилеристи влучили точно в ціль
    фото: скріншот із відео

    На відео видно, як боєприпаси вибухають та горять

    Українські артилеристи завдали удару по сладу з боєприпасами російських окупаційних військ. Ворожий склад був знищений. Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання «Схід» на своїй сторінці у Facebook.

    «Українські розвідники в районі відповідальності ОТУ «Схід» виявили черговий склад з боєприпасами російських фашистів. Артилеристи успішно завдали вогневого ураження», – ідеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів російської «еліти» – підполковника, майора й трьох лейтенантів.

    Нагадаємо, Росія змінила людей, які відповідають за війну в Україні – тепер вторгненням керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має досвід російської операції в Сирії.

    Причиною ліквідації великої кількості представників вищого офіцерського складу російської армії на фронтах війни в Україні є відсутність у окупантів упевненості в діях своїх солдатів. Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів у інтерв’ю «Главкому».

    Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.

    Читайте також: Військовий експерт Михайло Самусь: Наступний етап війни буде для росіян ще трагічнішим
    Теги: росія окупанти війна Україна боєприпаси Facebook окупація #stoprussia
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    Феєрверк від українських артилеристів: знищено склад із боєприпасами окупантів (відео)