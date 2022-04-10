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    США попереджають про виняткову жорстокість командувача окупаційними військами

    США очікують від путінського генерала застосування тактики випаленої землі&nbsp; &nbsp;&nbsp; - США попереджають про виняткову жорстокість командувача окупаційними військами
    США очікують від путінського генерала застосування тактики випаленої землі    
    Фото: infobae.com

    Генерал Дворніков демонстрував садистські навички ще в Сирії

    Генерал Олександр Дворніков, який командує силами російського вторгнення на Україні налаштований на терор проти мирних жителів. Про це під час свого виступу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує The New York Times.

    «У цього конкретного генерала є резюме, у якому жорстокість проти цивільних осіб на інших театрах військових дій, зокрема в Сирії. Ми можемо очікувати більшого від того нього на українському театрі військових дій. Цей генерал буде просто ще одним винуватцем злочинів та жорстокості щодо мирних жителів України», – заявив Салліван.

    У Сирії Дворніков організовував килимові бомбардування мирних міст. Він був прихильником тактики випаленої землі. Дворніков своїми наказами спровокував стрімкий потік біженців до Європи.

    Цю думку поділяє й директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. В ефірі Радіо НВ він наголосив, що цей генерал воював у Сирії та Чечні. Під час бойових дій Дворніков відзначився особливою жорстокістю до мирного населення.

    «Він має досвід придушення ситуації в Чечні, в Грозному в 2000 році. Потім командував угрупуванням російських військ у Сирії. Має політичних прихильників в Кремлі, розглядався свого часу на заступника міністра оборони перед призначенням на ПВО. Фактично людина, яка має певні політичні амбіції і військовий досвід», — зазначив Згурець.

    У Чечні та Сирії Дворніков застосовував однотипну практику.

    «Коли йшов спротив на землі, то артилерія і авіація використовувалася для того, аби повністю знищити ділянки, де міг проходити опір населення, а в тих містах, де опір тривав, використовувалася хімічна зброя. Це такий примітивний шлях військової машини», — сказав експерт.

    Учора стало відомо про те, що Путін поставив керувати вторгненням командувача Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова, який має досвід бойових дій у Сирії. До цього між російськими силами, які вторглися до України 24 лютого, не було координації. Керівництво ними відбувалося по кожному напрямку окремо.

    Як повідомляє «Слідство.Інфо», у середньому кожен третій російський військовий зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії, яка чинила масові вбивства цивільного населення на Київщині, раніше воював у Сирії, захищаючи режим диктатора Башара Асада.

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    Теги: трагедія росія окупанти США Сирія зброя авіація війна путін радіо машини бомбардування Сирії бомбардування Україна населення окупація радник #stoprussia хімічна зброя
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    США попереджають про виняткову жорстокість командувача окупаційними військами