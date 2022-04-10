США попереджають про виняткову жорстокість командувача окупаційними військами

Генерал Дворніков демонстрував садистські навички ще в Сирії

Генерал Олександр Дворніков, який командує силами російського вторгнення на Україні налаштований на терор проти мирних жителів. Про це під час свого виступу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує The New York Times.

«У цього конкретного генерала є резюме, у якому жорстокість проти цивільних осіб на інших театрах військових дій, зокрема в Сирії. Ми можемо очікувати більшого від того нього на українському театрі військових дій. Цей генерал буде просто ще одним винуватцем злочинів та жорстокості щодо мирних жителів України», – заявив Салліван.

У Сирії Дворніков організовував килимові бомбардування мирних міст. Він був прихильником тактики випаленої землі. Дворніков своїми наказами спровокував стрімкий потік біженців до Європи.

Цю думку поділяє й директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. В ефірі Радіо НВ він наголосив, що цей генерал воював у Сирії та Чечні. Під час бойових дій Дворніков відзначився особливою жорстокістю до мирного населення.

«Він має досвід придушення ситуації в Чечні, в Грозному в 2000 році. Потім командував угрупуванням російських військ у Сирії. Має політичних прихильників в Кремлі, розглядався свого часу на заступника міністра оборони перед призначенням на ПВО. Фактично людина, яка має певні політичні амбіції і військовий досвід», — зазначив Згурець.

У Чечні та Сирії Дворніков застосовував однотипну практику.

«Коли йшов спротив на землі, то артилерія і авіація використовувалася для того, аби повністю знищити ділянки, де міг проходити опір населення, а в тих містах, де опір тривав, використовувалася хімічна зброя. Це такий примітивний шлях військової машини», — сказав експерт.

Учора стало відомо про те, що Путін поставив керувати вторгненням командувача Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова, який має досвід бойових дій у Сирії. До цього між російськими силами, які вторглися до України 24 лютого, не було координації. Керівництво ними відбувалося по кожному напрямку окремо.

Як повідомляє «Слідство.Інфо», у середньому кожен третій російський військовий зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії, яка чинила масові вбивства цивільного населення на Київщині, раніше воював у Сирії, захищаючи режим диктатора Башара Асада.