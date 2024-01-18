18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено сваритися, лихословити і переїдати

18 січня, День технічного обслуговування, День здорової ваги жінок, День запалювання маяка. Віряни вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

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День технічного обслуговування

18 січня у США відзначають неофіційне свято – День технічного обслуговування. Щоб техніка працювала та залишалася справною, її потрібно вчасно обслуговувати. Це специфічне свято запровадили, щоб привернути увагу до необхідності виконувати технічне обслуговування. Адже відмова від планової діагностики може мати неприємні наслідки.

Цей день немов пам’ятка, що нагадує про необхідність провести належний технічний огляд приміщень, побутової техніки, автомобілів та впевнитися, що все знаходиться у робочому стані.

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День здорової ваги жінок

День здорової ваги жінок (Women’s Healthy Weight Day) відзначається у четвер третього повного тижня січня. Це день, присвячений пропаганді здорового способу життя для жінок. Він підкреслює важливість збалансованого підходу до контролю ваги, зосереджуючись на фізичному, психічному та соціальному добробуті.

Цей день заохочує жінок святкувати свою природну вагу та зовнішній вигляд. Він має на меті змістити акцент з нездорової одержимості схудненням на загальне здоров’я та благополуччя.

День запалювання маяка

У календарі на 18 січня припадає святкування Дня запалювання маяка. Невідомо, кому належить ідея незвичайного святкування, та багатьом подія навіює романтику і стала символом надії.

Існує легенда, що колись провідні зорі рятували життя морякам у відкритому морі, вказуючи їм на безпечний шлях. Та через багато століть вони вирішили віддати частину свого світла людям. Відтоді, як наступає темна ніч, найяскравіші та найсміливіші зіроньки спускаються з неба, щоб запалити світло у високих вежах та допомогти тим, хто заблукав у бурхливих морських хвилях, подолати небезпеку.

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Свято нагадує суспільству, що надія – це сильне відчуття, яке має велике значення у житті людини. Надія допомагає впевнено рухатись вперед та долати будь-які перешкоди заради досягнення поставленої мети.

Яке сьогодні релігійне свято

18 січня в церковному календарі – день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Афанасій народився в християнській родині в Олександрії. Ще в молодому віці він помітив, що в церкві немає справжньої благочестивості. Після смерті патріарха Олександра Афанасій зайняв його посаду і розвінчав послідовників аріанців. Через це святого обмовили, приписали вбивство і зґвалтування. Кілька разів навіть виганяли з Олександрії.

Кирило був відомим поборником справедливості і віри в Христа. Отримавши посаду патріарха, він одразу вигнав із Олександрії єретиків, освятив капище і побудував храм на його місці. Кирило також скликав Вселенський собор, під час якого вчення Несторія визнали єретичним.

Що не можна робити цього дня

Цього дня не варто звертатися до суду, тому що програєте справу.

Не можна від цього дня і до Великодня справляти весілля.

Заборонено сваритися, лихословити і переїдати.

Народні прикмети і традиції

Відлига цього дня вказує на вологе літо і поганий врожай;

Сильна заметіль – зима ще затримається;

Опівдні з-за хмар виглянуло сонце – чекайте на ранню весну.

Пам’ятні події 18 січня

1535 рік – іспанський конкістадор Франсіско Пісарро засновує у Перу нинішнє місто Ліма;

1778 рік – британський мореплавець Джеймс Кук стає першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами;

1788 рік – у Ботанічній затоці з'являються перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;

1800 рік – остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції;

1871 рік – після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошують про створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх;

1886 рік – у випуск надходить перший автомобіль;

1918 рік – на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців;

1919 рік – у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1919 рік – у Лондоні засновують автомобілебудівну компанію «Бентлі Моторз», котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів;

1919 рік – польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський стає прем'єр-міністром Польської Республіки;

1934 рік – британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;

1944 рік – на Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;

1963 рік – засновують футбольний клуб «Карпати» (Львів);

1964 рік – американські лікарі закликають конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я;

1995 рік – під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;

1997 рік – норвежець Берґ Усланд закінчує свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року;

2010 рік – вибухають кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології), 16 осіб гине;

2023 рік – катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Євген, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Афанасій, Опанас, Олексій, Оксана, Марія.