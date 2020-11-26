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    Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині

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    Організована злочинна група тривалий час займалася виготовленням і збутом наркотиків - Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині
    Організована злочинна група тривалий час займалася виготовленням і збутом наркотиків
    Фото: Офіс генпрокурора

    Під час спецоперації правоохоронці вилучили 40 кг наркотиків

    Правоохоронці в Чернігівській області викрили організовану злочинну групу, яка займалася розповсюдженням наркотиків в особливо великих розмірах. Жителі регіону тривалий час виготовляли наркотичні речовини, перевозили та збували їх, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    «У ході спецоперації проведено більше 70 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території Чернігівської області, під час яких виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини - PVP, метамфетамін, канабіс, загальною масою близько 40 кг», - йдеться в повідомленні.

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    Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині
    Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині
    Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині
    Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині
    Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині
    Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині

    Крім цього були вилучені кошти для здійснення безперервної роботи восьми нарколабораторій - посуд, реактиви, понад 50 спеціально пристосованих бочок та інше.

    Затримано три людини. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

     

    Теги: Офіс Генерального прокурора Чернігівщина наркотики поліція
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