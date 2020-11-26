Силовики ліквідували велику нарколабораторію на Чернігівщині

Організована злочинна група тривалий час займалася виготовленням і збутом наркотиків

Під час спецоперації правоохоронці вилучили 40 кг наркотиків

Правоохоронці в Чернігівській області викрили організовану злочинну групу, яка займалася розповсюдженням наркотиків в особливо великих розмірах. Жителі регіону тривалий час виготовляли наркотичні речовини, перевозили та збували їх, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«У ході спецоперації проведено більше 70 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території Чернігівської області, під час яких виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини - PVP, метамфетамін, канабіс, загальною масою близько 40 кг», - йдеться в повідомленні.

Крім цього були вилучені кошти для здійснення безперервної роботи восьми нарколабораторій - посуд, реактиви, понад 50 спеціально пристосованих бочок та інше.

Затримано три людини. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.