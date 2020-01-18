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    Суспільство

    Москаль: Балога хотів на Закарпатті зробити переворот

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    Віктор Балога, колишній очільник області і нинішній народний депутат&nbsp; - Москаль: Балога хотів на Закарпатті зробити переворот
    Віктор Балога, колишній очільник області і нинішній народний депутат 

    Варто дочекатися наступних місцевих виборах і подивитися хто переможе, - ексголова Закарпатської області

    Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій в інтерв’ю «Главкому» розповів, що колишній очільник області і теперішній народний депутат Віктор Балога хотів на Закарпатті влаштувати переворот.

    «Краєм вуха чув, що він хотів переворот зробити, бо залишився старий (заступник голови облдержадміністрації), який зі мною ще працював», - каже Москаль. Він додав, що і сам залишився депутатом обласної ради, але на засідання не ходить. «Нехай ухвалюють рішення, які хочуть. Та ж вибрали слуг народу, то чому я буду заважати?», - говорить колишній голова Закарпатської області.

    При цьому Москаль вважає, що варто дочекатися наступних місцевих виборах і подивитися хто переможе.

    «Є розчарування (ЗеКомандою – ред.). Але є і ті, хто ще фанатично налаштований. Говорять зараз про те, що ніхто йому (президентові – ред.) не хоче допомагати. А хто повинен йому допомагати? Парламент його, уряд його, монобільшість його, прокурор його, СБУ його», - наголошуєМоскаль.

    Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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