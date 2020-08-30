Сільський голова, який зібрав зі своїх підлеглих $750 хабара, відбувся штрафом



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Посадовець уклав із прокурором угоду про визнання винуватості

Теофіпольський районний суд Хмельницької області визнав винним Гальчинецького сільського голову Анатолія Черняка у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) і оштрафував на 34 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 серпня.

На початку липня 2020 року сільський голова провів зустріч у своєму службовому кабінеті з головним бухгалтером та секретарем Гальчинецької сільської ради. Під час бесіди посадовець запевнив останніх, що може вплинути на правоохоронні органи і добитися закриття кримінального провадження за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Гальчинецької сільської ради, в якому фігурують головний бухгалтер, секретар і спеціаліст сільської ради.

За цю послугу обвинувачений попросив $750 (по $250 з кожного з фігурантів). Хабар сільському голові передавала головний бухгалтер поблизу приміщення Теофіпольської центральної райлікарні. Після отримання вказаних коштів чоловіка викрито «на гарячому».

31 липня між прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Сільський голова беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 369-2 КК України і погодився на штраф 34 тис. грн.

Суд переконався, що укладення сторонами угоди є добровільним і затвердив її.

Також сільський голова заплатить у дохід держави 2288,30 грн. витрат за проведення експертиз.

Додамо, що санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 тис. грн до 93,5 тис. грн або позбавлення волі від 2 до 5 років.