У Бучі 67 мирних жителів поховали в братській могилі (відео 18+)

Декого із загиблих так і не вдалося опізнати

У Бучі під Києвом у братській могилі поховали 67 людей. Це були мирні жителі містечка. Декого із загиблих так і не вдалося опізнати.

Про це розповів директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левківський.

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Він також вказав, що братську могилу вирили на території міської церкви.

На відео зазначається, що поховання відбулося 10 березня.

Раніше депутатка Бучанської міської ради від «Європейської Солідарності» Катерина Українцева розповіла, що перебувати в Бучі зараз украй складно, і залишилося дуже мало людей. Вона із родиною також евакуювалися.

«Місто – як Прип’ять, просто літає сміття і їздять БТР із білими стрічками», – сказала Катерина Українцева.

Нагадаємо, Буча – одне з міст біля Києва, що повністю захоплене військами РФ. Вони не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу окупанти обстрілюють будинки з різних видів зброї. Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення, терористи блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування та медикаментів.

Раніше у місті Буча Київської області російські агресори зі стрілецької зброї обстріляли людей, які очікували на евакуацію.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків. Також сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.