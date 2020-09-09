Сім`я з Білорусі попросила захисту в Україні
За останні дні до України за захистом звернулися 15 білорусів
На кордоні України в пунктах пропуску за останні дні 15 громадян Білорусі звернулися щодо отримання захисту. Зокрема, 9 вересня, сім’я попросила міжнародного захисту через переслідування. Про це 9 вересня повідомляють прикордонники.
«Двоє дорослих (чоловік та жінка) разом з дітьми прибули в один з пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області. Під час прикордонного контролю громадяни одразу звернулися до військовослужбовців ДПСУ зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні», - йдеться у повідомленні.
Зі слів чоловіка, вже певний час вони відчували утиски з боку білоруських правоохоронних органів. З країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього, начебто, була заведена надумана кримінальна справа пов’язана з хабарництвом, йдеться у повідомленні.
Прикордонники пишуть, що роз'яснили іноземцям порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформлено на в’їзд в Україну встановленим порядком. До підрозділу міграційної служби України направлено повідомлення про звернення за захистом.
До слова, в інтерв'ю російським ЗМІ Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова воювати за Росію.
Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.
У свою чергу Україна «поставила на паузу» підготовку до форуму з Білоруссю. Форум мав би відбутися 8-9 жовтня в Гродно.
Нагадаємо, що 8 вересня до Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов.
Разом з тим напередодні у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.