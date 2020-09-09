Сім`я з Білорусі попросила захисту в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Білоруси такіють з країни через утиски влади Фото: ДПСУ

За останні дні до України за захистом звернулися 15 білорусів

На кордоні України в пунктах пропуску за останні дні 15 громадян Білорусі звернулися щодо отримання захисту. Зокрема, 9 вересня, сім’я попросила міжнародного захисту через переслідування. Про це 9 вересня повідомляють прикордонники.

«Двоє дорослих (чоловік та жінка) разом з дітьми прибули в один з пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області. Під час прикордонного контролю громадяни одразу звернулися до військовослужбовців ДПСУ зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні», - йдеться у повідомленні.

Зі слів чоловіка, вже певний час вони відчували утиски з боку білоруських правоохоронних органів. З країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього, начебто, була заведена надумана кримінальна справа пов’язана з хабарництвом, йдеться у повідомленні.

Прикордонники пишуть, що роз'яснили іноземцям порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформлено на в’їзд в Україну встановленим порядком. До підрозділу міграційної служби України направлено повідомлення про звернення за захистом.

До слова, в інтерв'ю російським ЗМІ Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова воювати за Росію.

Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.

У свою чергу Україна «поставила на паузу» підготовку до форуму з Білоруссю. Форум мав би відбутися 8-9 жовтня в Гродно.

Нагадаємо, що 8 вересня до Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов.

Разом з тим напередодні у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.