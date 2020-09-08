Україна «поставила на паузу» підготовку до форуму з Білоруссю



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Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко вперше зустрілися в 2019 році в Житомирі на Форумі регіонів

Міністр уточнив, що захід поки не скасовано

Україна призупинила підготовку до третього Форуму регіонів України та Білорусі, який мав відбутися 8 - 9 жовтня в Гродно. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю УНН.

«Підготовка до форуму поставлена на паузу», - сказав він.

При цьому Кулеба уточнив, що захід поки не скасовано.

«Навіщо скасовувати? Ми ж не знаємо, якою завтра буде ситуація. Тут потрібно займати дуже зважений підхід, принциповий, але зважений. Саме такий підхід ми реалізуємо. Білорусь ніколи не становила для нас загрози. Ми ніколи не становили загрози для Білорусі. Тому у нас склалися дружні, дуже глибокі стосунки на всіх рівнях. Тому ми ні від чого не відмовляємося», - пояснив міністр.

Він додав, що підготовка до форуму припинена до моменту встановлення більш зрозумілої для України ситуації в Білорусі. «Все ставимо на паузу до того моменту, поки не побачимо ту нову реальність, з якою нам доведеться мати справу в Білорусі», - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Другий форум регіонів України та Білорусі відбувся 4 жовтня минулого року в Житомирі. На ньому було підписано дві міжурядові угоди і 15 угод про міжрегіональну співпрацю.

Тоді ж вперше зустрілися президент України Володимир Зеленський і його білоруський колега Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що 8 вересня до Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматом. Нагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.

Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.

Разом з тим напередодні у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

Це трапилось після того, як офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК «Вагнера» до Росії, а Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звинувачував Україну у недружніх кроках. Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Також Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Водночас президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.