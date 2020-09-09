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    У світі

    Білоруські силовики затримали опозиціонера

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    У МВС Білорусі кажуть, що поки нічого не знають про затримання члена опозиції. - Білоруські силовики затримали опозиціонера
    У МВС Білорусі кажуть, що поки нічого не знають про затримання члена опозиції.

    Член президії Координаційної ради Максим Знак йшов на інтерв'ю, коли його затримали силовики

    У Білорусі вранці в середу, 9 вересня, затримали члена президії Координаційної ради Максима Знака. Про це повідомляє «Белсат».

    Зазначається, що раніше з ним зник зв'язок.

    «Перед офісом стояв мікроавтобус без номерних знаків. За даними ЗМІ, такі зазвичай використовують силовики. Знака посадили в машину і відвезли», – йдеться у повідомленні.

    У МВС Білорусі кажуть, що поки нічого не знають про затримання члена опозиції.

    Прессекретар виборчого штабу Віктора Бабарики Гліб Германчук раніше повідомив, що останнім повідомленням від Знака було: «Маски».

    «У Максима повинно було бути інтерв'ю. Він не зайшов у зум. Я йому зателефонував, він вимовив фразу «схоже, хтось до нас прийшов», відключився і написав слово «маски». Зараз він недоступний», – сказав Германчук.

    Нагадаємо, 8 вересня двох білоруських опозиціонерів видворили з території Білорусі до України.

    До слова, лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це раніше заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.

    Білорусь МВС ЗМІ арешт опозиція
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