Білоруські силовики затримали опозиціонера



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У МВС Білорусі кажуть, що поки нічого не знають про затримання члена опозиції.

Член президії Координаційної ради Максим Знак йшов на інтерв'ю, коли його затримали силовики

У Білорусі вранці в середу, 9 вересня, затримали члена президії Координаційної ради Максима Знака. Про це повідомляє «Белсат».

Зазначається, що раніше з ним зник зв'язок.

«Перед офісом стояв мікроавтобус без номерних знаків. За даними ЗМІ, такі зазвичай використовують силовики. Знака посадили в машину і відвезли», – йдеться у повідомленні.

У МВС Білорусі кажуть, що поки нічого не знають про затримання члена опозиції.

Прессекретар виборчого штабу Віктора Бабарики Гліб Германчук раніше повідомив, що останнім повідомленням від Знака було: «Маски».

«У Максима повинно було бути інтерв'ю. Він не зайшов у зум. Я йому зателефонував, він вимовив фразу «схоже, хтось до нас прийшов», відключився і написав слово «маски». Зараз він недоступний», – сказав Германчук.

Нагадаємо, 8 вересня двох білоруських опозиціонерів видворили з території Білорусі до України.

До слова, лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це раніше заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.